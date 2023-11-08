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        Kars'ta 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü

        Kars'ta dün 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:38
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        Kars'ta 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü
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        Kars'ta dün 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

        Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 4'üncü katından düşüp ağır yaralanan ve Harakani Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Zilan O, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Zilan O'nun Gazi Kars Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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