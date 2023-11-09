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        Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:27
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        Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Kars'ta 4 suçtan 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "göçmen kaçakçılığı", "basit yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek" suçlarından 13 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.A. (29) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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