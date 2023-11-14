Kars'ta kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu

Kars'ta kaybolan zihinsel engelli 13 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Merkeze bağlı Boğazköy köyünde zihinsel engelli 13 yaşındaki D.Z.Ç'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde kız çocuğu, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yusufpaşa Mahallesi'nde bulundu.

Kaybolduktan yaklaşık 6 saat sonra bulunan kız çocuğu, jandarma personelince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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