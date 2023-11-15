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        Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu

        Erzurum, Kars, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:02
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        Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu
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        Erzurum, Kars, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

        Erzurum'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı.

        Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

        Kars'ta da dün başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, kentin etrafındaki dağlar beyaza büründü.

        Şehir merkezinde ise bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Ardahan'daki bazı tepelere de kar yağdı.

        Kent merkezinde ise sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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