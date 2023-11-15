Erzurum, Ardahan, Kars'ta soğuk hava ve kar etkili oldu

Erzurum, Kars, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

Erzurum'da etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar ve sise bıraktı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Kars'ta da dün başlayan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, kentin etrafındaki dağlar beyaza büründü.

Şehir merkezinde ise bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Ardahan'daki bazı tepelere de kar yağdı.

Kent merkezinde ise sabahın erken saatlerinde sis etkili oldu.

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