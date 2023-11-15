Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubeleri ile Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), silah kaçakçılığı ve yasadışı ruhsatsız silah ticaret yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bozkale köyünde G.G. ve C.G'nin yasadışı silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bomba arama ve uyuşturucu tespit köpeklerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.