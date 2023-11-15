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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:47
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubeleri ile Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), silah kaçakçılığı ve yasadışı ruhsatsız silah ticaret yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bozkale köyünde G.G. ve C.G'nin yasadışı silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Bomba arama ve uyuşturucu tespit köpeklerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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