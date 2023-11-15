Kafkas Üniversitesi'nde "Kudüs'e Uyanmak" konferansı düzenlendi

Kars'ta, Kafkas Üniversitesi Milli Gençlik Kulübünce "Kudüs'e Uyanmak" konulu konferans düzenlendi.

Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Okcu, Dede Korkut Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hamidiye Camisi müezzin kayyımı Hasan Albayrak Kur'an-ı Kerim okudu.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okcu, Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'tan ayetler okuyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Daha sonra gazeteci-yazar Halis Mutlu tarafından "Kudüs'e Uyanmak" konulu konferans verildi.

Program soru-cevap şeklinde devam etti.