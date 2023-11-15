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        Kafkas Üniversitesi'nde "Kudüs'e Uyanmak" konferansı düzenlendi

        Kars'ta, Kafkas Üniversitesi Milli Gençlik Kulübünce "Kudüs'e Uyanmak" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:14 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:34
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        Kafkas Üniversitesi'nde "Kudüs'e Uyanmak" konferansı düzenlendi
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        Kars'ta, Kafkas Üniversitesi Milli Gençlik Kulübünce "Kudüs'e Uyanmak" konulu konferans düzenlendi.

        Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmecit Okcu, Dede Korkut Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

        Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hamidiye Camisi müezzin kayyımı Hasan Albayrak Kur'an-ı Kerim okudu.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okcu, Kur'an-ı Kerim ve Tevrat'tan ayetler okuyarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Daha sonra gazeteci-yazar Halis Mutlu tarafından "Kudüs'e Uyanmak" konulu konferans verildi.

        Program soru-cevap şeklinde devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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