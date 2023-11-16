Kars'ta tur midibüsünün çarptığı sürüdeki 25 koyun öldü

Kars'ta tur midibüsünün sürüye çarpması sonucu 25 koyun öldü.

Van'dan gelerek Ani Ören Yeri'ne giden Muhammet Ali Şahinalp idaresindeki 60 ABF 820 plakalı tur midibüsü, yoğun sisin yaşandığı Kars-Ani kara yolunun Subatan köyü girişinde 700 koyunun bulunduğu sürüye çarptı.

Olayda sürüdeki 25 koyun öldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Kars-Ani kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Bir süre kapanan yol, koyunların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Sürü sahibi Yakup Öztürk, gazetecilere, hayvan geçiş noktasından meraya geçerken Ani'ye gitmekte olan tur otobüsünün sürüye çarptığını, 25 koyununun öldüğünü, diğer hayvanların da araziye dağıldığını belirtti.

Sürülerinde 700 koyunun bulunduğunu anlatan Öztürk, midibüste can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.