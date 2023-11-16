Kars merkezli "torbacı" operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Kars, İstanbul ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyon 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. (44) ve Ö.Y. (33) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 151,31 gram metamfetamin, 14,68 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 12,94 gram esrar ile suçtan elde edilen 25 bin 300 lira, 420 dolar ve 250 avro ele geçirildi.