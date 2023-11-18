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        Kars'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Kars'ta tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 20:22 Güncelleme: 18.11.2023 - 20:33
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        Kars'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Kars'ta tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Burhan O'nun evinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çatı katında yangın çıktı.

        Durumu fark eden aile fertleri ile çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Aras EDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

        Can kaybının yaşanmadığı yangında hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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