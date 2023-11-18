Kars'ta bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta tek katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Burhan O'nun evinde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle çatı katında yangın çıktı.

Durumu fark eden aile fertleri ile çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Aras EDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında hasar meydana geldi.

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