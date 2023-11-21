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        Kars'ta göçerlerin binlerce hayvanla kar yağışı altında zorlu yolculuğu başladı

        Kars'ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan göçerler, soğuk havanın etkisini göstermesi ve kar yağışının ardından Iğdır'a zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:47
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        Kars'ta göçerlerin binlerce hayvanla kar yağışı altında zorlu yolculuğu başladı
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        Kars'ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan göçerler, soğuk havanın etkisini göstermesi ve kar yağışının ardından Iğdır'a zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

        Kentte dün başlayan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, yaylalar ile köyleri beyaza bürüdü.

        Iğdır'dan mayıs ayında gelerek Kars'ın yaylalarına çıkan göçerler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar bölgede besliyor. Yaylalarda yaklaşık 6 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderdi.

        Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla yaylalardan inmeye başlayan göçerler, kar altında yaklaşık 5 bin hayvanla yolculuk yapıyor.

        Olumsuz hava koşulları ve olası kurt saldırılarına karşı birkaç sürünün beraber hareket ettiği yolculuk yaklaşık 20 gün sürüyor.

        Iğdır'a gitmek için yola çıkan çobanlardan Serhat Karapınar, yolculukta ani kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

        Zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Karapınar, "Iğdır'a doğru yola çıktık, bu gece erzakımızı alacağız. Sabit yerde duracağız sonra yolumuza devam edeceğiz. Zor bir gün geçirdik, yazın buradayız sonra Iğdır'a dönüyoruz. Yolculuğumuz 20 gün sürüyor. Yol uzak yavaş yavaş gidiyoruz ve kar yağınca bizim işimiz zorlaşıyor." dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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