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        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde ayağı kırılan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:24
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        Kars'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Kars'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde ayağı kırılan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Akdere köyünde yaşayan Fırat Doğan evinin bahçesindeki karları temizlerken dengesini kaybederek düştü. Ayağı kırılan Doğan'ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden destek istedi.

        Sağlıkçılar, İl Özel İdaresi ekiplerinin uzun uğraşlarıyla köye ulaşıp Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı.

        Doğan ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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