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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:39
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.A. (29) ile "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay cezası bulunan E.A'yı (36) düzenledikleri operasyonla gizlendikleri evlerde yakaladı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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