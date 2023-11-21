Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı

Kars'ta, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan T.A. (29) ile "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 7 ay cezası bulunan E.A'yı (36) düzenledikleri operasyonla gizlendikleri evlerde yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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