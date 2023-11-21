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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Polat'tan şehit ailelerine ziyaret

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, şehit er Kıyas Kerdiğe'nin vefat eden annesi için aileye taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:42
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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Polat'tan şehit ailelerine ziyaret
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        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, şehit er Kıyas Kerdiğe'nin vefat eden annesi için aileye taziye ziyaretinde bulundu.

        Vali Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, 1979 yılında İzmit'te şehit olan er Kıyas Kerdiğe'nin ailesini ziyaret ederek, geçen günlerde vefat eden şehidin annesi Seyran Kerdiğe için taziyelerini iletti.

        Burada şehidin ailesiyle sohbet eden Polat, sorun ve taleplerini dinledi.

        Vali Polat ve eşi daha sonra 2007 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Tahsin Yıldırım'ın babası Namaz Yıldırım'a geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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