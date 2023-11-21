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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı

        Kars'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 5 tır yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 23:31 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:14
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        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı
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        Kars'ta kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda 5 tır yolda kaldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kars-Iğdır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 5 tır yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolda tuzlama çalışması yaptı.

        Sarıkamış-Horasan kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar Karakurt köyü mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

        Buzlanmanın meydana geldiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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