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        Kars'ta aranması olan 3 şüpheli yakalandı

        Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 3 şüpheli polis ekiplerince operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:20
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        Kars'ta aranması olan 3 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta farklı suçlardan aranması olan 3 şüpheli polis ekiplerince operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, aranan şahıslara yönelik çalışmaları sürüyor.

        Polis ekiplerince yapılan operasyonda, "hırsızlık" suçundan aranan M.A (28), "kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından yakalanması bulunan O.T (27) ile "hakaret" suçundan aranması olan M.K (29) yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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