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        Kars'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 18:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:33
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        Kars'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler yaptığı denetimde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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