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        GÜNCELLEME - Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı

        Kars'ta dün evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:09
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        GÜNCELLEME - Kars'ta evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı yakalandı
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        Kars'ta dün evinde 15 düzensiz göçmen bulunan firari insan kaçakçısı operasyonla yakalandı.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte insan kaçakçılarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürdü.

        Jandarma ekipleri, dün Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evinde 15 düzensiz göçmen yakalanan firari insan kaçakçısı T.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

        Gizlendiği evde gözaltına alınan T.A ile aynı operasyonda dün yakalanan Afganistan uyruklu E.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "insan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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