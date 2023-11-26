Kars ve Tunceli'de kar ve soğuk etkili oluyor Kars ve Tunceli'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars ve Tunceli'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars'ta soğuk hava yaşanırken yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yer yer etkili olan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sarıçam ormanları beyaza büründü.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyü ve 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi karla kaplandı.

Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Kar ile evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle yaban ve sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.