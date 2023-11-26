Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Tunceli'de kar ve soğuk etkili oluyor

        Kars ve Tunceli'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:53 Güncelleme: 26.11.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Tunceli'de kar ve soğuk etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars ve Tunceli'de kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kars'ta soğuk hava yaşanırken yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yer yer etkili olan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönüştü. Sarıçam ormanları beyaza büründü.

        Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyü ve 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi karla kaplandı.

        Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

        - Tunceli

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de gece saatlerinde başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

        Kar ile evlerin çatıları ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. İlçe sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle yaban ve sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        Tekne kavgasında bilerek mi, yanlışlıkla mı öldürüldü?
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, "Gazze'de dirilişin, Ortadoğu'da barışın...
        SES Partisi Genel Başkanı Bilgen, "Gazze'de dirilişin, Ortadoğu'da barışın...
        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kars'ta metruk binada sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kars'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi
        Kars'ta "Öğretmenler Korosu" konser verdi
        Kars'ta göçmenlere barınma imkanı sağlayan Afganistan uyruklu 2 insan kaçak...
        Kars'ta göçmenlere barınma imkanı sağlayan Afganistan uyruklu 2 insan kaçak...
        Kars'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
        Kars'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi