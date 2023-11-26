Kars'ta AK Parti belediye başkan adayları için temayül yoklaması AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, "Bizim teşkilat mensuplarımız aslında kullanmış oldukları oylarla milletin iradesinin ne olduğunu sandıklara yansıtacaklar." dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, "Bizim teşkilat mensuplarımız aslında kullanmış oldukları oylarla milletin iradesinin ne olduğunu sandıklara yansıtacaklar." dedi.

AK Parti Kars İl Teşkilatınca, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik temayül yoklaması düzenlendi.

Temayül yoklamasında Kars merkez ve ilçeler olmak üzere 42 belediye başkan aday adayı için oy kullanıldı. Temayül yoklaması öncesi aday adayları, salon girişlerinde kendilerini tanıtan broşürleri delegelere dağıtarak destek istedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Bulut, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Kadın Kolları MKYK üyesi Gerçek Tekin, parti içi demokrasi hakem kurulu üyesi Cemal Bekle ve İl Başkanı Muammer Sancar temayül yoklamasını parti yöneticileri ile takip etti.

Bulut, yaptığı konuşmada, temayül yoklamasının ülke, millet ve parti açısından hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Kendileriyle yol yürüme isteğini ve taleplerini ileten adayları kutlayan Bulut, "Bugün burada bir temayül yoklaması gerçekleştireceğiz. Aday belirlemede temayül elbette ki çok önemli, lakin sizin de bildiğiniz gibi tek belirleyici değil." diye konuştu.

Bulut, kullanılacak her oyun önemli olduğunu anlatarak şunları dile getirdi:

"Bizim teşkilat mensuplarımız aslında kullanmış oldukları oylarla milletin iradesinin ne olduğunu sandıklara yansıtacaklar. O yüzden her oyda büyük bir sorumluluğun ve vebalin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede aslında verdiğiniz her oy milletin hukuku anlamına geliyor. Ben milletin hukukunu hepimizin hukukundan daha önemli olduğunu, oyunuzu bu şekilde kullanacağınızı düşünüyor, güveniyor ve inanıyorum."

Delegeler elektronik ortamda yapılan oylamada istediği 3 adaya oy kullandı.