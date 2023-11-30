Kars'ta öğrenci ve velileri Filistin'e destek amacıyla kermes düzenledi Kars Fen Lisesi öğrenci ve velilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek.

Kars Fen Lisesi öğrenci ve velilerinin düzenlediği kermesten elde edilen gelir, Filistinlilere gönderilecek.

Okulun spor salonunda düzenlenen kermese, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Rahmi Toktaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Urlunç katıldı.

Velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler, kermeste öğrenciler tarafından satışa sunuldu.

Öğretmenlerin de destek verdiği kermesten elde edilecek gelir, Filistin'e gönderilecek.

Müdür Kemal Alin, gazetecilere, İsrail'in yaptığı zulme karşı Filistin halkının yanında olmak, onlarla dayanışma göstermek amacıyla öğrenciler ve velilerle kermes düzenlediklerini, gelirin resmi kurumlar aracılığıyla Filistin halkına gönderileceğini söyledi.

Öğrencilerden Buğra Maral, 480 arkadaşıyla Filistin halkına destek olmak amacıyla kermes düzenlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.