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        Kars'ta kursiyerlerin yaptığı "doğa ve tarih" resimleri sergilendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kursiyerler tarafından hazırlanan "doğa ve tarih" resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:21 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:40
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        Kars'ta kursiyerlerin yaptığı "doğa ve tarih" resimleri sergilendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kursiyerler tarafından hazırlanan "doğa ve tarih" resim sergisi açıldı.

        Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde 3 ay önce başlayan resim kursunda, 45 öğrencinin 30 pastel ve 41 akrilik boyayla tual üzerine yaptıkları 71 eser sergilendi.

        Sergiyi inceleyen Kaymakam Enis Aslantatar, gazetecilere, sergide, Kars'ın tarihi değerleri ve Sarıkamış'ın kış ve doğa fotoğraflarının çok güzel şekilde resmedildiğini söyledi.

        Aslantatar, ilkokuldan üniversite öğrencisine kadar gençlerin, gençlik merkezinde aldıkları eğitimden sonra eserlerini sergilediklerini belirterek, "Bunlar ülkemiz ve ilçemiz için çok güzel aktiviteler. Bizim dönemimizde, böyle etkinlikler yapacağımız pek alanımız yoktu. Bugün gençlerimiz resim, spor ve sporun her dalını Sarıkamış'ta etkin bir şekilde kullanıyor." diye konuştu.

        Resim öğretmeni Baran Altun da küçükten büyüğe, öğrencilerin, yeteneklerini en iyi şekilde yansıttıklarını dile getirerek, "Açtığımız sergide benim 15 çalışmam yer aldı. Kars Ani yöresini resmetmeye çalıştım. İlk, orta, lise ve üniversite öğrencilerimiz, tuval üzerine akrilik boya, pastel boya teknikleriyle aktarmaya çalıştılar, güzel görüntüler ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

        Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz ise çocukların ve gençlerin başarılı çalışmalar ortaya çıkarttığını vurguladı.

        Kafkas ekibinin gösteri sunduğu etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Kars Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahrettin Yaşar Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, mahalle muhtarları, esnaf ve veliler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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