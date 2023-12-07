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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı

        Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 20:17
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari yakalandı
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        Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 4 yıl 22 gün hapis cezası olan E.A (34) ile 3 yıl 9 ay hapis cezası olan K.E (41), çeşitli uyuşturucu suçlarından 3 yıl 17 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ö.S (25), "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Ö.B (27), basit yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan H.Y (49), şantaj suçundan 10 ay hapis cezası bulunan C.G (24), "askeri ceza kanuna muhalefet, güveni kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Ö.Y (32) ve alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 6 ay hapis cezası bulunan T.O (56) yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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