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        Kars'ta PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı

        Kars'ta cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:01
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        Kars'ta PKK/KCK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı
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        Kars'ta cezaevindeki terör örgütü PKK/KCK üyelerine finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi faaliyetlerini finanse edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Haklarında yakalama kararı çıkartılan 6 zanlının yakalanması için jandarma ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, B.Y, R.E, S.E. ve N.E. gözaltına alındı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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