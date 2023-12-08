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        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar

        CÜNEYT ÇELİK - Kars merkeze bağlı Cumhuriyet köyündeki Yolaçan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda kurulan satıcısız manavda, öğrenciler hem güvenilirlik, paylaşma duygusu ve dürüstlüğü öğreniyor hem de alışveriş yaparak Filistinli çocuklara destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:34 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:34
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        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars merkeze bağlı Cumhuriyet köyündeki Yolaçan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda kurulan satıcısız manavda, öğrenciler hem güvenilirlik, paylaşma duygusu ve dürüstlüğü öğreniyor hem de alışveriş yaparak Filistinli çocuklara destek oluyor.

        Kars Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) ve Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projeleri kapsamında, Cumhuriyet köyündeki Yolaçan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu koridorunda "Dürüstlük Manavı" adı altında minik bir manav kuruldu.

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nida Esatoğlu öncülüğünde ve okul müdürü Tarkan Boy'un liderliğinde hazırlanan manavın finansmanını öğretmenler sağlıyor. Öğretmenler tarafından alınan meyveler ve diğer yiyecekler okul koridorundaki "Dürüstlük Manavı'nda öğrencilere satılıyor.

        Satıcının bulunmadığı manavdan alışveriş yapan öğrenciler, aldıkları meyvelerin ücretini kasaya bırakıyor. Bazı öğrenciler de toplu olarak aldıkları meyveleri sınıftaki arkadaşlarına dağıtarak paylaşma duygusunu pekiştiriyor.

        Manavla, Filistinli çocuklara destek sağlamanın yanı sıra öğrencilerin dünyada olup bitenin farkına varması ve yardımlaşma duygularının pekişmesi de hedefleniyor.

        Okul müdürü Tarkan Boy, AA muhabirine, açtıkları "Dürüstlük Manavı"nı, öğrencilerin gelişimi açısından önemli bulduklarını söyledi.

        "Amacımız, öğrencilerimizin içindeki dürüstlük duygusunu ortaya çıkartmak, değerlerimize sahip çıkmak." diyen Boy, elde edilen gelirle de Filistin'deki mazlumlara ve çocuklara bağışta bulunacaklarını belirtti.

        Öğrencilerin manavı sevdiğini dile getiren Boy, "Manavımızda öğrencilerimiz hiç kimse müdahale etmeden aldıkları ürünlerin ücretlerini kendileri bırakıp aynı şekilde para üstünü kendileri alarak projemize paydaş olarak yer almaktalar." ifadelerini kullandı.

        - "Burada satıcı olmuyor, adı üstünde 'Dürüstlük Manavı"

        Öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur, manavda genelde sağlıklı, mevsime uygun meyveler bulunduğunu belirterek, "Burada satıcı olmuyor, adı üstünde 'Dürüstlük Manavı', kendimiz ürünleri alıp parayı bırakıyoruz. Gerekiyorsa para üstü alıyoruz. Kazanılan parayı da Filistin'deki çocuklara bağışlayacağız." diye konuştu.

        Öğrenci Çınar Berat Yağcı da güzel bir projenin okullarında başlatıldığını söyledi.

        Bu manavda dürüstlüğü öğrendiklerini vurgulayan Yağcı, "Gelirlerini de Filistin'deki çocuklara göndereceğiz. Savaştaki çocuklara yardımda bulunmak istiyoruz. Manavda meyve alıyoruz, burada birbirimize sırayı vererek saygıyı da öğreniyoruz. Güven kazanabilmek için parayı kendimiz bırakıyoruz, pasa üstünü de kendimiz alıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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