Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı

        Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı.

        Kars-Çıldır kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı tırlar Taşbaşı köyü mevkisinde yolda kaldı. Karla mücadele ekipleri, yolda kar küreme çalışması yaptı.

        Bazı tırlar ise İl Özel İdaresi ekiplerince çekilerek kaldıkları yerden kurtarıldı.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde geceden bu yana kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        Van'a giden bir tırın kaymasıyla yol ulaşıma kapandı. Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda araç da yolda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
        Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı
        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar
        "Dürüstlük Manavı'nda doğruluğu ve yardımlaşmayı öğreniyorlar