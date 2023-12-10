Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:49 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Karla kent merkezi beyaza büründü.

        Sarıkamış ilçesinde de kar aralıklarla devam etti. Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü.

        Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Yaban kuşları soğuk ve yağışlı havada beslenmeye çalıştı.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

        Çıldır-Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret Geçidi'nde sis dolayısıyla düşen görüş mesafesi ulaşımı aksatıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        17 yaşındaki genç kız 9.kattan düştü
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği

        Benzer Haberler

        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
        Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
        Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı
        Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde dağ kayakçıları sezonu açtı
        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Diş Hekimliği öğrencileri Kars'ta diş bakımı yaptıkları çocuklara kıyafet h...
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Kars'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı