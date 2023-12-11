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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 13:49
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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6,5 litre sahte içki, 9 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 250 paket sigara, 2 bin 800 doldurulmuş makaron, 95 puro, 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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