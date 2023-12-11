Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak 2024'te düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 5-7 Ocak 2024'te düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında, Sarıkamış Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu’nda anma programının koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, anma etkinliklerinde görev alacak kamu kurum ile kuruluşların görev ve sorumluluk alanları belirlendi.

        Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Faruk Çelik, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ünsal Bilir, kurum amirleri ve STK temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

        Toplantının ardından Kaymakam Aslantatar, etkinliklerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        'Bebe' polemiğinden Aleyna çıktı
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Haydar Aliyev vefatının 20. yılında Kars'ta anıldı
        Haydar Aliyev vefatının 20. yılında Kars'ta anıldı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
        Erzurum ve Kars'ta araç camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars'ta partililerle bir a...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kars'ta partililerle bir a...
        Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
        Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı