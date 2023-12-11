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        Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ile kızı yaralandı

        Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:09
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        Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ile kızı yaralandı
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        Kars'ta yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

        O.D. yönetimindeki 36 AAV 768 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Mihralbey Köprüsü girişindeki yaya geçidinde, hemşire Aycan K. ile annesi Güleser K'ye çarptı.

        Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Sürücü O.D, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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