Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik tespit edilen 2 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 112 tabanca fişeği, 40 av fişeği, bir silah kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 3 sürgü takımı, birer namlu ve yay ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.