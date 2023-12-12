Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik tespit edilen 2 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 112 tabanca fişeği, 40 av fişeği, bir silah kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 3 sürgü takımı, birer namlu ve yay ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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