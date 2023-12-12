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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:43
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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik tespit edilen 2 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde ekiplerce yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 112 tabanca fişeği, 40 av fişeği, bir silah kalıbı, 2 tabanca gövdesi, 3 sürgü takımı, birer namlu ve yay ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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