Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış'ta sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunuldu

        Sarıkamış ilçesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış'ta sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıkamış ilçesinde sezonun ilk gravyer peynirleri satışa sunulmak üzere tezgahlardaki yerini aldı.

        Türkiye'de peynir üretiminde önemli yere sahip yörede, gravyer 4 aylık bir süreçte hazırlanıyor.

        Kilosu 400 liradan satışa sunulan sezonun ilk gravyer peyniri, sipariş üzerine her noktaya ulaştırılıyor.

        Peynir satıcısı Furkan Turut, AA muhabirine, gravyerin tam yağlı sütten yapıldığını ve çok kaliteli olduğunu belirterek, "Sezonun ilk gravyerleri çıktı. İlk gravyerimizi kayak merkezimizde kestik. Herkese güzel bir sezon diliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin damaklarını çatlatacak gravyer peynirimiz hazır onları bekliyor. Gravyeri kestikten sonra hijyenik ortamda parçalara ayırıp vakumluyoruz. Daha sonra Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz.” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
        Kars ve Ardahan'da sis ulaşımı aksattı
        Turistik Doğu Ekspresi, Kars'a ulaştı
        Turistik Doğu Ekspresi, Kars'a ulaştı
        Yeni sezonda ilk seferine çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla k...
        Yeni sezonda ilk seferine çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" Kars'ta coşkuyla k...
        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 3 firari hükümlü yakalandı
        Veteriner hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç'tan "Yılda en az 1,5 milyon köpeği kı...
        Veteriner hekim Prof. Dr. Yunus Kılıç'tan "Yılda en az 1,5 milyon köpeği kı...