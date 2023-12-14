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        Kars'ta başlayan plastik çöp toplama yürüyüşü 93 gün sonra İpsala Sınır Kapısı'nda tamamlandı

        Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) tarafından "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla Kars'ta başlayan ve 93 gün süren çöp toplama yürüyüşü İpsala Sınır Kapısı'nda son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:27
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        Kars'ta başlayan plastik çöp toplama yürüyüşü 93 gün sonra İpsala Sınır Kapısı'nda tamamlandı
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        Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) tarafından "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında plastik çöp toplama ve kirlilikle mücadele amacıyla Kars'ta başlayan ve 93 gün süren çöp toplama yürüyüşü İpsala Sınır Kapısı'nda son buldu.

        Ani Ören Yeri'nden 13 Eylül'de "100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü" kapsamında başlayan etkinliğe mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan ekip katıldı.

        93 gün boyunca Kars'tan, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ'a uğrayarak Edirne'ye gelen ekip, yaklaşık 2 bin 83 kilometre yok kat edip İpsala Sınır Kapısı'na ulaşarak etkinliğini tamamladı.

        USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, plastikle mücadelenin zorunlu olduğunu, arkadaşlarıyla farkındalık oluşturmak için böyle bir yürüyüş yaptıklarını söyledi.

        Bu sorunun mutlaka halledilmesi gerektiği belirten Aydıncak, "Dünyanın en büyük sorunu plastik pandemisi ve kirliliği. Bununla hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Başladığımızda çok zor bir faaliyetti ama bütün zorluklara karşı başardık." dedi.

        Aydıncak, yürüyüşün 93 gün sürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Aramızda rahatsızlanan arkadaşlarımız oldu, ben de hasta halimle uzun zaman yürümek zorunda kaldım. Tüm dünyada plastik pandemisi çok yoğun devam ediyor. Bununla mücadele etmediğimiz takdirde bugün benim saçımı kazıttığım gibi hepimizin çevresinde insanlar kanser hastalığına yakalandığından dolayı saçlarını kazıtmak zorunda kalacaklar. 1 Eylül 2024'teise bu kapıdan Avrupa Birliği Parlamentosuna plastik terörüyle mücadele kampanyası çerçevesinde gideceğiz ve bu kampanyayı tüm dünyada önce Avrupa'da harekete geçireceğiz, geçirmek zorundayız."

        Ekip, topladıkları plastik çöpleri Edirne Belediyesine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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