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        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencileri "Şehitlere Vefa" yürüyüşü yaptı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri şehitlikleri ziyaret edip saygı yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:08
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        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencileri "Şehitlere Vefa" yürüyüşü yaptı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Şehitlere Vefa Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri şehitlikleri ziyaret edip saygı yürüyüşü yaptı.

        1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 109'uncu yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya başlandı.

        Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'nın projesiyle ilçe merkezinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik şehitliklerin ziyareti, tarihi bilinç ve şehitlere vefa adına etkinlikler yapılacak.

        Proje kapsamında ilk olarak, Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokul öğrencileri ve öğretmenleriyle Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü emekli tarih hocası Dr. Öğretim Üyesi Gürsoy Solmaz koordinesinde Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı ve Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret etti. Burada Solmaz tarafından, 109 yıl önce Allahuekber Dağları'nda yaşanan Sarıkamış Harekatı anlatıldı.

        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, yaptığı konuşmada, şehitlere vefanın önemini anlatarak, genç nesillerin tarihi çok iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

        Etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Aslantatar, "Biz bugün Sarıkamış’ın genç çocukları ve kardeşlerimizle Gürsoy hocamızın başkanlığında şehitlerimiz bu memleketi bize nasıl emanet etmiş, emanetimize nasıl sahip çıkarız diye hocamızla birlikte yol göstermeye çalışıyoruz. İnşallah değerli bir etkinlik olmuştur ve bu etkinlikler devam edecektir." dedi.

        Emekli Dr. Öğretim Üyesi Gürsoy Solmaz da projeyle okulları tek tek ziyaret edip şehitlikleri gezdirmek ve tarihi bilinç oluşturma gibi amaçlarının olduğunu belirtti.

        Projeyi, Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle başlattıklarını ifade eden Solmaz, "Bu çocuklarımızın şehitliklerimizi bilmeleri, anlamaları ve onlara dua okumaları vatan pahasının ne kadar ağır olduğunu bilmeleri açısından proje önemlidir. Bu tarz proje ve ziyaretlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

        Öğrencilerden Muhammed Emin Özcan, "Benim dedemin babası burada Ruslara esir düşmüş. Çok zorluklar çekmiş ama zar zor da olsa ellerinden kurtulmuş yaşamaya devam etmiş." ifadesini kullandı.

        Mustafa Emre Gümüş de şehitlik ziyaretinde bilmedikleri şeyleri öğrendiklerini ve şehitlere dua ettiklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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