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        Kars'ta çocuklar için "Oz Büyücüsü" tiyatro oyunu sahnelendi

        Kars'ta kurulan tiyatro topluluğu tarafından "Oz Büyücüsü" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:57
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        Kars'ta çocuklar için "Oz Büyücüsü" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Kars’ta kurulan tiyatro topluluğu tarafından "Oz Büyücüsü" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Kentte vatandaşları kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirmek amacıyla bir süre önce proje hayata geçirildi.

        Bu çerçevede, Kars Valiliği himayelerinde, belediye, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu"nun kurulması kararlaştırıldı.

        Gerekli çalışmaların ardından yetenekli kişilerin seçilmesiyle oluşturulan tiyatro topluluğu, çocuklar için "Oz Büyücüsü" oyununu hazırladı.

        Kars Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununu beğeniyle izleyen çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

        Etkinliğin sonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek plaket verdi.

        "Oz Büyücüsü" oyunu, aralık ayı boyunca çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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