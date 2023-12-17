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        Kars ve Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor

        Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:36
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        Kars ve Ardahan'da kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oluyor
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        Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu.

        Kars'ta, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkisinde bazı tırlar yolda kaldı.

        Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı tır sürücüleri kurtarılmayı bekliyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOKİ bölgesinde tır sürücülerini uyararak burada bekletiyor. Bazı tır sürücüleri tır parkına giderek bekliyor.

        Yolda kalan tır şoförü Cafer Sam, Kars'ta kar yağışıyla yolların kayganlaştığını bildirerek, "Gürcistan'dan Iğdır'a gidiyorum, hava şartları nedeniyle yolda kaldım. Yollar sabun gibi, yardım edecek kimse yok, ekipleri bekliyoruz. Ilgar Dağı'nda en kötü yolu geçtik, geldik burada kaldık." diye konuştu.

        Sürücü Mehdi Cebbari ise Gürcistan'dan İran'a gittiklerini, buzlanma dolayısıyla yolda kaldıklarını söyledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

        Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde bazı noktalarda etkisini arttırdı.

        Yoğun kardan dolayı Ardahan-Çıldır kara yolunun Eski Beyrehatun köyü mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

        Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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