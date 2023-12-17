Vali Polat, tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelemelerde bulundu
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelmelerde bulundu.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olumsuz hava koşulları nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda incelmelerde bulundu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda ise ekiplerin çalışması ise devam ediyor.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Kars-Iğdır kara yolunda çalışma yapan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ekiplerin 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'ndeki karla mücadele çalışmasını izleyen Polat, daha sonra İl Özel İdaresinde karla mücadeleye hazır halde bekleyen ekipleri ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
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