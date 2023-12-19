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        Kars'ta midibüsün çarptığı kadın öldü

        Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:52
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        Kars'ta midibüsün çarptığı kadın öldü
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        Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kars-Iğdır seferini yapan Ö.G yönetimindeki 76 76 AAF 081 plakalı yolcu midibüsü, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Zefure Can'a çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Can, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Midibüs sürücüsü Ö.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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