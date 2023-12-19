Kars'ta midibüsün çarptığı kadın öldü

Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kars-Iğdır seferini yapan Ö.G yönetimindeki 76 76 AAF 081 plakalı yolcu midibüsü, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Zefure Can'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Can, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü Ö.G. gözaltına alındı.

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