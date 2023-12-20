Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.
Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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