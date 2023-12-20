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        Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı

        Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:34
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        Kars'ta bir binada patlama sonrası yangın çıktı
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        Kars'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda, patlamanın meydana geldiği iddia edilen 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, ardından yangın çıktı.

        Ekipler, binadakileri tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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