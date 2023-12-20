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        GÜNCELLEME - Kars'ta bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı

        Kars'ta bir binada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:34
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        GÜNCELLEME - Kars'ta bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı
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        Kars'ta bir binada meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

        Kent merkezindeki Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen sebeple patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Olayda, patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı, yangın çıktı.

        Ekipler, binadakileri tahliye edip, yangını tamamen söndürdü.

        Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Tahliye edilen bina sakinleri, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içinde takip etti.

        - "Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz"

        Vali Ziya Polat, bölgeye gelip inceleme yaptıktan sonra gazetecilere, patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

        Ekiplerin incelemesinin sürdüğünü ifade eden Polat, "Şu an 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 1 vatandaşımızda 2. derece yanık var. Diğer iki vatandaşımızda Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı hastanelerimizde tutuyoruz. Üniversite hastanesine sevk ettiğimiz hastamızın durumuna bakacağız, belki sevk edeceğiz. Geçmiş olsun, Rabbim büyüğünden korusun. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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