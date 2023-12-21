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        Kars'ta 3 kişinin yaralandığı bir binadaki patlamada 14 daire hasar gördü

        Kars'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamada, 14 dairenin hasar gördüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:22
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        Kars'ta 3 kişinin yaralandığı bir binadaki patlamada 14 daire hasar gördü
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        Kars'ta bir binada meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamada, 14 dairenin hasar gördüğü tespit edildi.

        Kent merkezinde dün, Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama sonrasında Kars Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı binada yapılan ilk çalışmada, 60 daireden 14'ünün ciddi hasar aldığı, diğer dairelerin ise duman nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

        Patlamada yaralanarak Kars'ta tedavi gören 3 kişiden 2'si ve dumandan etkilenen bir kişi, taburcu edildi. Ayrıca olayda ağır yaralanan ve vücudunda 2. derece yanıklar tespit edilen bir kişi ise Erzurum'a sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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