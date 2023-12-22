Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 2023-2024 yılı güvenli kayak sezonu öncesi 89 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 2023-2024 yılı güvenli kayak sezonu öncesi 89 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, merkezdeki bir otelde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet, JAK Timi, İl Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangınla otelde hasar meydana geldi ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) risk olabileceği değerlendirildi. KBRN ekibinin otelde yaptığı çalışma sonrası, İl Jandarma Komutanlığı köpekli arama kurtarma personeli içeride mahsur kalan kişileri tespit etti.

Yangında yaralanan 4 kişi kurtarılarak ambulansa taşındı, üst katlarda mahsur kalan 2 kişi de itfaiye aracıyla alındı.

Güvenli kayak tatili için 89 personel, 20 araç, 2 iş makinesi, 7 kara aracı, 2 arama ve kurtarma köpeğinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

- "Birkaç güne sezonu açmayı planlıyoruz"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın ender karıyla dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin gözbebeği, kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta misafirleri ağırlamaktan mutlu olacaklarını belirten Polat, meteorolojiden aldıkları bilgilere göre kar beklentisinin olduğunu, birkaç güne sezonu açmayı planladıklarını anlattı.

Polat, sezon öncesi ekiplerin son tatbikatı gerçekleştirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Sezon öncesinde meydana gelebilecek kazalar ile ilgili tedbir amaçlı tatbikatlarımızı geçtiğimiz hafta yaptık, bugün de son tatbikatımızı yapıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla, ekiplerimizle devletimizin gücü burada. İmkan olarak araç ve personel hepsi, Allah korusun herhangi bir kaza anında milletimize hizmet etmek için 7/24 sahada olacaklar. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, sezon öncesi kolaylıklar diliyorum. Biz Sarıkamış Kayak Merkezi'nin bir marka olduğunu biliyoruz ancak bu marka değerini iyi tanıtmak, gelen misafirlerimizi burada iyi ağırlamak ve iyi düşüncelerle göndermek istiyoruz. Bu sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."