Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri saygı yürüyüşü yaptı, üniversite öğrencileri de sıfırın altında 10 derecede asker kıyafetleri giyerek temsili saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı anma etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri saygı yürüyüşü yaptı, üniversite öğrencileri de sıfırın altında 10 derecede asker kıyafetleri giyerek temsili saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine ulaştı. Burada Tarih öğretmeni Bahattin Kılıç, Sarıkamış Harekatı hakkında bilgi verdi, ardından dua edildi. Katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Daha sonra Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrenciler de Alisofu Şehitlik Anıtı'na gelerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Asker kıyafeti giyen öğrenciler, değişimli olarak sıfırın altında 10 derecede temsili saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, programda, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılında saygı nöbetinin tutulduğunu söyledi.

Harekatın 22 Aralık 1914 yılında başladığını anlatan Aslantatar, "Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vefat eden gazilerimize rahmet, hayatta olanlara afiyet, sağlık şifalar diliyoruz. Şehitlerin emanetinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Lise öğrencisi Enes Kaya da her sene olduğu gibi Sarıkamış Şehitliğinde toplandıklarını belirterek, "Çok gururluyuz, bir o kadar hüzünlüyüz harekatın sonuçlarından ötürü. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Hatice Yıldız ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Dün, bugün, yarın şehadet şerbetini içen vatan uğruna şehit düşen Mehmetçiğimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Programa, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Cengiz ile öğrenciler katıldı.