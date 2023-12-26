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        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:59
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        Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki A.D. (39) ve B.D. (22) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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