Kars'ta otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kars'ta, otomobilde gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan ve uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada, 2 parça halinde gizlenmiş 31,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki A.D. (39) ve B.D. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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