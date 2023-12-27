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        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta ziyaretlerde bulundu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz etle tırnak gibiyiz. Zaten tarihi geçmişimiz, gönül zenginliğimiz bir. Türkiye'nin Kıbrıs'taki fedakarlıklarını herkes çok iyi bilmektedir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:47 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:47
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        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars'ta ziyaretlerde bulundu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz etle tırnak gibiyiz. Zaten tarihi geçmişimiz, gönül zenginliğimiz bir. Türkiye'nin Kıbrıs’taki fedakarlıklarını herkes çok iyi bilmektedir." dedi.

        Bazı programları dolayısıyla Kars'a gelen Tatar, Sarıkamış ilçesindeki Alisofu Şehitliği'ni ziyaret edip dua etti. Şehitliğe karanfil bıraktıktan sonra il merkezine geçen Tatar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ı ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Tatar, Valilikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam desteğiyle Kıbrıs’ta artık tek devlet altında buluşmak yerine, iki devletli siyaset sürdürdüklerini söyledi.

        Kıbrıs'ın kuzeyindeki bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşayabilmesi için olağanüstü gayret içerisinde dünyaya bu mesajı vermeye çalıştıklarını ifade eden Tatar, şunları kaydetti:

        "Elbette bizim için Türkiye Cumhuriyeti desteği fevkalade önemlidir. Türkiye'nin kardeş halkı ile çeşitli farklı münasebetlerin gelişmesinde bu temasların, ziyaretlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz etle tırnak gibiyiz. Zaten tarihi geçmişimiz, gönül zenginliğimiz bir. Türkiye’nin Kıbrıs’taki fedakarlıklarını herkes çok iyi bilmektedir. Bu sabah geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yer Sarıkamış şehitlerimizin anıtı oldu. Orada 1915’li yıllarda Rus güçlerine karşı burada yapılan fedakarlıklar, kahramanlıklar on binlerce Mehmetçiğimizin şehit düşmesi, elbette Türk tarihinde önemli bir kayıptır."

        Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke olduklarını anımsatarak, diğer Türk devletleriyle münasebetlerini arttırmaya çalıştıklarını aktardı.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha iyi tanıtma çabasında olduklarını vurgulayan Tatar, Kars'ta bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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