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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konferansında konuştu:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bugünlerde Milli Savunma Sanayisi'nde Türkiye'nin başarıları hepimizi gururlandırmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:36 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:36
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konferansında konuştu:
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bugünlerde Milli Savunma Sanayisi’nde Türkiye'nin başarıları hepimizi gururlandırmaktadır." dedi.

        Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen "KKTC'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejik Önemi" konulu konferansa katılan Tatar, Türkiye'nin başarılarının herkesi gururlandırdığını söyledi.

        Kıbrıs'ın büyük fedakarlıklarla elde edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

        "Kıbrıs esas itibarıyla tarihine baktığımızda en uzun süre Osmanlılar tarafından yönetilen ondan evvel baktığımızda Venedikliler, 200 seneden az onlar ve Lüzinyanlar 100-150 sene onlara böyle gider. Oraya gelip gidenlerin şu anda hiçbir esamesi yok, öyle millet yok. Dolayısıyla bugünün Rumları oradan buradan gelen ve İngiliz sömürge yönetiminde oraya aktarılan Rumlar, şimdi Kıbrıs'ı esas sahiplenmiş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim olan adanın başına gerçekten bizi üzen olaylar gelmiş."

        Tatar, Kıbrıs'ın geleceğinden mutlaka Türk tarafının söz hakkı olacağına dikkati çekerek, "Türkiye burada bir aktör ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti hem Doğu Akdeniz'in en büyük ülkesi. İskenderun'dan Ege adalarına kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle ve aynı zamanda garantör ülke olarak Türkiye'nin ne düşündüğü, Türkiye'nin ne söylediği, Türkiye'nin ne gibi bir anlaşma istediği çok önemlidir. Çünkü Türkiye 1571'den sonra 350 yıl kesintisiz Kıbrıs'ı yöneten Osmanlı devletinin devamıdır." diye konuştu.

        Kıbrıs'ın stratejik öneme sahip bir ülke olduğunu anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

        "Dünyada küresel taşların yerinden oynamasıyla bir takım farklı stratejik oyunlar ve büyük ülkelerin hepsinin gözünün Akdeniz'de olması, enerji kaynakları bakımından güvenlik meseleleri boyutuyla her türlüsüyle stratejik değerinin her geçen gün arttığı bir Kıbrıs adasının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız Türk devleti olarak elbette bağımsızlığını sürdürebilmesi ve egemen bir Türk devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer Türk devletleriyle işbirliği yapabilmesi, Mavi Vatan'da hava sahası bakımından fevkalade önemli ve değerlidir."

        Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir parçası olarak bölgedeki tarihi, mücadeleyi yakından görmek için kentte olduğunu belirterek, "Kafkas Üniversitesi öğrencileri, mezun olduktan sonra inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni 100 yılında Türkiye'yi yöneteceksiniz. Yöneteceğiniz büyük Türkiye Cumhuriyeti, Türk devletlerinin ana vatanı, bütün Türk devletlerine elbette ana vatan olarak yardımlarını yapabilecektir. Bugünlerde Milli Savunma Sanayisi’nde Türkiye'nin başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Öylesine başarılar ki Türkiye Cumhuriyeti dünyada söz sahibi olmuştur. Bugün gerçekten büyük çalışmalar vardır ve Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımız dünyada sözü geçen, ne söylediği önemsenen bir devlet olarak mutlak suretle yeni 100 yılında çok daha başarılara imza atacak ve onun başarıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımız bir Türk devleti olarak yaşayabilmesi hepimizin temennisi, dileği ve hedefi olması lazım." diye konuştu.

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