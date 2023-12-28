Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, "FETÖ üyeliği", "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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