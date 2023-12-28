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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:11
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        Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için 3 adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "FETÖ üyeliği", "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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