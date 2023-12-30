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        Kars'ta ihtiyaç sahibi çocukların odası "kütüphane gibi" düzenlenecek

        CÜNEYT ÇELİK - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatıyla belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara, odalarına kurulması için çalışma masası ve kitaplık hediye edilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:15
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        Kars'ta ihtiyaç sahibi çocukların odası "kütüphane gibi" düzenlenecek
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatıyla belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara, odalarına kurulması için çalışma masası ve kitaplık hediye edilmeye başlandı.

        Belediye ve Kafkas Üniversitesi (KAÜ) işbirliğiyle yürütülen "Odam Kütüphane" projesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelerin çocukları için üniversitenin mobilya atölyesinde çalışma yapıldı.

        İlk etapta ihtiyaç sahibi 550 öğrencinin odasının "kütüphane gibi" düzenleneceği proje kapsamında üretilen masa ve kitaplıklar, belediye ekipleri tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AA muhabirine, her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını söyledi.

        Devlet olarak ihtiyaç sahibi ailelere her zaman sahip çıktıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 1 ay önce 'Odam Kütüphane' projesini hayata geçirdik. Burada çocuklarımıza kitaplık hediye etme amacı güttük. Vakıflarımız, belediyelerimiz, öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettiler, ihtiyaç sahibi, kitaplığı olmayan çocuklarımız tespit edildi. Kafkas Üniversitesinin atölyesini bize tahsis ettiler. Vakıf ve belediye aracılığıyla malzemesini biz alıyoruz, üniversitemiz atölyesinde bunları kitaplığa çeviriyoruz."

        - "Kitaplığı olmayan çocuğumuz kalmayacak"

        Polat, çocukların her türlü ihtiyaçlarının giderileceğini vurgulayarak, proje kapsamında ilk olarak 550 çocuğa ulaşmak istediklerini dile getirdi.

        Başvuruların ve tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Polat, "Vakıf ve belediyedeki arkadaşlarımız ev ev, mahalle mahalle gezerek tespitleri yapıyor. Sadece kitaplık değil, ailemizin, çocuklarımızın ne ihtiyacı varsa gidermeye çalışıyoruz. İnşallah Kars'ımızda kitaplığı olmayan çocuğumuz kalmayacak diye projemizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu da Vali Polat'ın başlattığı projeyle maddi durumu ve çalışma koşulları iyi olmayan öğrencilerin çalışma masası ve kitaplığa sahip olacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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