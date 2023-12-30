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        Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:22 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:22
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        Kars'ta gün batımında "kuşların dansı" görüntülendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gün batımıyla yuvalarına dönen kuşların dansı kameraya yansıdı.

        Soğanlı Dağları'nın zirvesinde gün batımıyla bulutlar adeta kızıla boyandı.

        Akşam vakti yuvalarına dönmeye başlayan kuşlar, bulutlarla birlikte görüntülendi.

        Halk arasında "kuşların dansı" olarak nitelendirilen kuşların uçma anı, ilçe sakinlerince hayranlıkla izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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