Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.
Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.
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