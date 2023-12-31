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        Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı

        Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:38
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        Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç yandı
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        Kars'ta Sarıkamış Belediyesi garajında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

        Gece saatlerinde Sarıkamış Belediyesine ait kapalı garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye, belediye çalışanları ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Garajda bulunan iki yolcu otobüsü, bir çöp kamyonu ile cenaze morg aracı yandı.

        Olay yeri ekipleri inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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