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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:43
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        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezine gelen ziyaretçiler, güneşli havada kayak ve snowboard yaptı.

        Kar kalınlığının 56 santimetre ölçüldüğü merkezde, hafta sonu doluluk oranı yükseldi.

        5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pistin bulunduğu merkezde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, güzel bir havada, güzel pistlere kayakseverlerin akın ettiğini söyledi.

        Son kar yağışının ardından ideal bir kayak ortamı oluştuğunu belirten Sönmez, "Hafta sonu yoğunluğu yaşıyoruz. Kristal kar, sarıçam ormanları içinde misafirlerimiz iyi vakit geçirmekte. Kayak severleri bu güzelliğin tadını çıkarmaya davet ediyorum." dedi.

        Kayak eğitmeni Kadir Çağır ise yeni yıla girerken büyük yoğunluk yaşandığını ifade ederek, “Muhteşem bir kayak keyfi yaşıyoruz. Kar kalitemiz çok iyi, konaklamalarımız üst seviyede." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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